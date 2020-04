Télétravail : les recettes d’une bonne visioconférence

Le cadrage d'une visioconférence pourrait changer l'image que vos collègues ont de vous. Olivier Reynaud lui a débuté une réunion avec ses collaborateurs dans la chambre de sa fille. Il a choisi la pièce la plus calme, la mieux éclairée et face à la fenêtre. La lumière doit donc vous éclairez et non vous éblouir. La hauteur de la caméra ne doit pas non plus être trop haute ni trop basse.



