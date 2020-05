Tourisme : un plan insuffisant ?

Dans l'Hexagone, le secteur du tourisme concerne deux millions d'emplois et 250 000 entreprises. Il représente 7,4% du PIB. Mais à cause de la crise sanitaire, son manque à gagner s'élève désormais à 90% de son chiffre d'affaires. Pour soutenir le secteur, le gouvernement a lancé un plan massif avec un budget de plus de 18 milliards d'euros. Mais visiblement, il ne satisfait pas les professionnels du secteur qui estiment qu'ils n'ont pas assez d'aides. En effet, ils devront rembourser les prêts qu'on leur a accordés et souhaitent que le chômage partiel aille au-delà du mois de septembre.



Ce samedi 16 mai 2020