Transition écologique : quels emplois ?

Handy El Yamany et Ludovic Hutteau sont tous les deux salariés d’une société de maintenance d’éolienne dans la Sarthe. Après leur BTS, ils se sont engagés dans ce secteur, avant tout, par conviction personnelle. Après une période d’essai, ils ont tout de suite été embauchés en CDI, car l’éolien recrute. Le secteur représente 18 000 emplois sur notre territoire, un chiffre en hausse de 14% depuis 2016. Leur société va embaucher une centaine de jeunes cette année 2020. Pour d’autres, les emplois liés à l’environnement représentent une opportunité de changer de vie. Jérémy Colon Ferreira, qui était jusqu’ici un agent de voirie, travaille aujourd’hui dans une entreprise d’isolation thermique où il a été formé. Pour lui, c’est un travail plus valorisant. Si le métier est plus gratifiant pour certains, il est aussi plus rémunérateur pour d’autres. C’est le cas pour Jérôme Chevalier, spécialisé dans l’entretien des moteurs de bus électrique. Son profil est très recherché. D’ici 2050, ce sont entre 600 et 900 emplois verts qui pourraient être créés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.