Pourquoi vous ne pourrez plus faire vos courses chez Monoprix après 21 heures

Les salariés de Monoprix vont pouvoir rentrer plus tôt chez eux. Et les clients devoir faire leurs courses à d’autres horaires. La CGT, qui contestait des accords sur le travail de nuit signés l’an dernier par l’entreprise avec les CFDT et la CFE-CGC, a obtenu gain de cause : le Tribunal de grande instance de Nanterre a interdit à Monoprix "d'employer des salariés après 21 heures". Y contrevenir dans les six prochains mois exposerait l’enseigne à de lourdes amendes : 30.000 euros par infraction constatée.

Monoprix dispose de 15 magasins dans les Zones touristiques internationales (ZTI), comme les Champs-Elysées. La législation y encadre aujourd'hui le travail de nuit à des conditions précises : rémunération double, compensation en heures de repos équivalente au temps travaillé, aide à la garde d'enfants et prise en charge du retour du salarié à domicile. C'est sur ce dernier point que le tribunal a jugé insuffisantes les dispositions de l'accord d'entreprise, qui accordait une prise en charge du transport "le plus économique" et faute de transport en commun, alors que le Code du travail prévoit "la mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet aux salariés de regagner leur lieu de résidence".