Travail et chaleur : comment concilier les deux ?

Le pays a connu une nouvelle journée caniculaire. Ce vendredi était même le jour le plus chaud de la semaine. Le record absolu a été enregistré à Boulogne-sur-Mer avec plus de 37 °C, soit 16 °C au-dessus de la normale. On a aussi dépassé les 41 °C à Vichy et Gueugnon. Et c'était particulièrement difficile à supporter pour ceux qui travaillent directement au contact de la chaleur.



