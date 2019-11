Un Chinois investit 150 millions d’euros à Maubeuge

C'est une très bonne nouvelle pour la ville de Maubeuge (Nord). Jian Chen, un homme d'affaires chinois spécialisé dans l'import-export de produits européens, est sur le point d'investir 150 millions d'euros pour y créer des ateliers de vêtements. À la clé, 300 emplois dans un territoire qui compte près de 15% de chômage, mais aussi un rayonnement international pour la ville et pour sa région.



