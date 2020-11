Une opticienne crée un distributeur automatique de lunettes et produits d'entretien à Bordeaux

Récupérer ses lunettes ou acheter du produit pour lentilles à n'importe quelle heure, 7 jours sur 7, c'est désormais possible grâce à un distributeur automatique crée par Ambre Garcia. L'opticienne a déboursé 15 000 euros pour créer l'appareil en début d'année et avec les confinements successifs elle ne regrette pas son investissement. Elle confirme que "l'idée, c'est de contrer Internet. On est ouvert 24 heures sur 24 grâce au service". C'est également idéal quand on a un horaire décalé.



Il n'est pas étonnant que le distributeur, installé devant la boutique, fasse recette. À Bordeaux, la bouche à oreille fonctionne à merveille, Ambre et son équipe doivent réapprovisionner l'appareil tous les deux jours. Ce type de distributeur, baptisé "Eyes Corner", pourrait être installé un peu partout dans l'Hexagone, comme récemment dans la gare de Nice. Ambre a bien l'intention de partager son idée.