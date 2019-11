Une semaine pour l'emploi : Alain Derché démarre sa nouvelle vie professionnelle

Le site www.unesemainepourlemploi.fr affiche plus de 145 000 offres d'emploi. Grâce à l'une d'elles, Alain Derché a pu décrocher un CDI chez un cuisiniste à Habsheim (Haut-Rhin). Pour ses premières missions, il va travailler en binôme pour bien se former au métier. Un contrat qui lui fait gagner 1 600 euros fixe, et qui en plus présente des perspectives pour gravir les échelons. Par ailleurs, ce nouveau travail lui permet de vivre pleinement ses projets personnels.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.