Une semaine pour l'emploi : la Lozère, terre de start-up numériques

Depuis une quinzaine d'années, la Lozère se transforme peu à peu en mini Silicon Valley. De futurs développeurs y vont pour apprendre à coder en un an. Le département a investi cinq millions d'euros pour installer la fibre d'ici 2022. Il a également embauché trois salariés pour sensibiliser au numérique, attirer des recrues et les aider à s'installer.



