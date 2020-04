Une usine du Mans redémarre avec les nouvelles règles sanitaires

L'usine de tracteurs Claas installée au Mans a dépensé 200 000 euros en équipements sanitaires et réduit sa cadence de 25 % pour amorcer la reprise. Après cinq semaines d'arrêt, les commandes se sont accumulées et il faut essayer de rattraper le retard. Le retour de ses 450 employés se fait sur la base du volontariat. Toutes les heures, une sonnerie rappelle les nouvelles règles. Avec ce nouveau mode de fonctionnement, même les pauses-café sont encadrées. Le respect d'un mètre de distance de sécurité entre deux personnes est un peu compliqué dans un espace réduit. Mais, les salariés s’y adaptent. D'autres décisions sur la production devraient encore être discutées avec le personnel.



