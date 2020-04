Vacances d'été : sur la côte d'Azur, les professionnels du tourisme commencent à s'inquiéter

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le tourisme représente 150 000 emplois et 20 milliards d'euros de recette par an. Si les vacances de Pâques marquent habituellement le démarrage de la saison estivale, on n'y voit cette année que des plages vides et des allées de camping désertes. Et avec un prolongement du confinement, les conséquences seront d'autant plus dramatiques. Les professionnels redoutent déjà une saison au ralenti.