Vendange : le Covid-19 complique la tâche des saisonniers en Gironde

En raison du Covid-19, les viticulteurs ont dû se tourner vers une main-d'œuvre locale pour les vendanges. D'ailleurs, un protocole sanitaire a été mis en place pour la récolte. À Sauveterre-de-Guyenne (Gironde), les vendanges sont plus austères à cause de la distanciation sociale. Si un cas de coronavirus était avéré jusqu'au mois d'octobre, il faudrait alors que tout un groupe soit placé en quarantaine avec l'obligation de recruter de nouveaux vendangeurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.