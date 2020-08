Vente en ligne : une opportunité pour les petites entreprises ?

Pendant le confinement, des petites et moyennes entreprises ont tenté de se développer en misant davantage sur le numérique. Seulement, il n'est pas si simple de créer un site Internet qui soit efficace. Beaucoup de commerçants se découragent assez vite. Un sur deux n'a toujours pas de présence en ligne faute de temps et d'argent. Reportage à Belz, Lanester (Morbihan), et à Givenchy-en-Gohelle (Pas-de-Calais).



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.