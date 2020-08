Vidée de ses pèlerins, Lourdes espère un regain d'activité au 15 août

D'ordinaire à Lourdes, c'est l'une des semaines les plus chargées et fréquentées, mais cette année, la cité mariale tourne au ralenti. Habituellement elle accueille des milliers de pèlerins à cette période de l'année. Mais à cause du coronavirus, les grands pèlerinages sont annulés, les deux tiers des hôtels sont fermés et les commerçants sont très inquiets. "On espère des allègements de charges avec des aides, on en a besoin car on ne peut pas survivre", explique Jean-marc Deslus, propriétaire de l'hôtel "Hôtel de l'Europe" à Lourdes, alors que se profile le pèlerinage du 15 août.

A-t-il été entendu ? En déplacement avec Jean-Baptiste Lemoyne et Alain Griset, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie a annoncé que de nouveaux secteurs d'activité bénéficieraient désormais d'exonération de charges et de chômage partiel. "Nous allons élargir les bénéfices des dispositifs prévus pour le tourisme à un certain nombre de secteurs, je pense en particulier aux magasins de souvenirs et de piété", a déclaré le ministre lors d'un déplacement à Lourdes, lieu traditionnel de pèlerinages religieux, pratiquement à l'arrêt en raison des mesures sanitaires.