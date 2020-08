Voitures électriques : les flottes d’entreprise se verdissent

En 2019, la chaîne de restauration rapide Domino's a acheté cinq scooters électriques pour livrer ses produits. Un avantage écologique puisque son ancienne flotte émettait chaque mois près de 300 kg de dioxyde de carbone. Si les professionnels se tournent de plus en plus vers ce type de véhicule, c'est aussi grâce à la prime à la conversion. La société Ecolotrans, elle, a ainsi acheté 130 véhicules supplémentaires en trois ans. Et quand elle a fait ses calculs, elle dépense 3 euros en électricité pour parcourir 100 km, contre 10 euros pour faire un plein d'essence.



