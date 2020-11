Vrai-Faux : Amazon est-il trop puissant ?

Plébiscité par les Français, Amazon est-il un géant sans concurrent ? Regardons les chiffres. Seule en tête, la plateforme américaine s'accapare plus de 22% du commerce en ligne national. Les autres sont loin derrière. Elle enregistre 22 millions de clients français, 4,7% de plus que l'année dernière.



Sur Amazon, consomme-t-on local ? Quelle place pour les produits français ? Il y a 210 000 vendeurs nationaux sur la plateforme et un espace dédié aux petits producteurs. Il y a un an, Victor Mazoyer, responsable de la boucherie Toutengros à Montélimar dans la Drôme, commençait tout juste à vendre sur Amazon. Aujourd'hui, il est content de ses résultats. "50% d'augmentation, on a fidélisé des clients suite au premier confinement. Ils étaient contents du service et de la qualité des produits. Aujourd'hui, ça représente 2 à 3 % du chiffre d'affaires ", indique-t-il. Travailler avec le géant américain, "c'est gagnant-gagnant parce qu'il y a une belle visibilité de nos produits". Des ventes qui augmentent, des bénéfices record et côté embauche ?



Amazon est-il un créateur d'emplois ? L'ancien ministre du Numérique, Mounir Mahjoubi, qui enquêtait sur le groupe, répond au micro de TF1. "Il suffit de partir du portefeuille des Français. Quand je dépense 100 eejurosccheeezAmazon, eest ce que jecrée plus ou moins d'emploi que si je dépenses 100 euros chez un e-commercant français ou un commerçant de proximité. Voilà, la réponse qu'on donne à cette étude, c'est qu'Amazon crée deux fois moins d'emploi", explique l'actuel député Larem du 19è arrondissement de Paris. Le site conteste ces aaffrimations et rappelle que le groupe emploie 9 300 CDI en France et génère selon leurs estimations 130 000 emplis indirects.



Amazon paie-t-il ses impôts en France ? Une petite partie seulement, mais impossible de savoir combien. Amazon est constitué de plusieurs sociétés. Pour Me Vincent Renoux, avocat fiscaliste, "Amazon a laissé en France être imposé à l'impôt français des sociétés dont la rentabilité est faible. C'est une dizaine de sociétés, par exemple une société qui fait de la logistique, Et puis les sociétés avec des revenus de sources françaises dont la rentabilité est forte, par exemple le Cloud ou les recettes ppubliciairessont localisées au Luxembourg". Et au Luxembourg, par un tour de passe-passe fiscal, l'entreprise ne paie pas d'impôt.