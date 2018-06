Vis ma vie en CDD : précarité, incertitude... "Ça m'a abîmée"

Des durées très courtes, pour un contrat de travail toujours précaire, et aux conséquences loin d'être anodines au quotidien. Cécile, 47 ans, sort ainsi d'une période de huit ans où elle a accumulé les CDD dit "d'usage", à raison de quatre ou cinq par mois, d'une durée de quatre jours. "J'effectuais des missions de commerciale pour une boîte d'événementiel qui m'embauchait indirectement, via une société de portage salarial." Une situation contractuelle illégitime de son point de vue, et qu'elle envisage d'attaquer aux prud'hommes : "Pas pour y retourner, mais pour obtenir la requalification de ces années de travail en CDI."





Car cette période a marqué cette mère célibataire : "Au quotidien, c'est un grand inconfort, permanent. Une incertitude constante qui m'a abîmée. On ne sait pas forcément si on va être rappelée, on ignore, d'un mois sur l'autre, ce que sera notre occupation, et à quel niveau seront nos revenus."





Difficile, dès lors, de se projeter, confirme Elise, jeune journaliste qui enchaîne les CDD... d'un jour dans les rédactions. Pour elle, qui affiche des revenus compris entre 1600 et 1900 euros net, "le problème avec cette situation n'est pas tant financier que psychologique : on n'ose pas partir en vacances de peur d'être oubliée par les rédactions, on ne refuse rien par peur qu'on ne nous rappelle plus. Résultat, il m'arrive d'enchaîner deux journées de travail dans la même journée (ndlr : pour deux employeurs différents). Et je prends en ce moment ma première semaine de vacances depuis un an et demi." Onze heures de repos minimum entre deux journées de travail, cinq semaines de congés payés par an... autant de dispositions prévues par le Code du travail "qui ne s'applique pas à notre échelle", constate Elise.