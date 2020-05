Voici l'attestation nécessaire pour aller travailler en transport en commun en Île-de-France

Des attestations, pour prendre les transports ? Le projet se précise. En Ile-de-France, le déconfinement pourrait bien s'accompagner de nouveaux justificatifs. C'est en effet l’idée émise par la présidente de Région Valérie Pécresse, écrite noire sur blanc dans une charte signée mercredi. Et ce jeudi, dans une interview sur France info, le secrétaire d’Etat aux Transports l’a confirmé : "Avec cette charte, les employeurs se sont engagés à produire cette attestation. Je vous confirme cette information."

Le but de cette attestation, est de limiter les flux de voyageurs dans les transports en commun, notamment en étalant les arrivées et départs sur les lieux de travail, pour éviter les concentrations trop importantes. Pour Valérie Pécresse, "c’est un outil de régulation des flux dont on ne peut pas se priver", a-t-elle précisé devant une commission au Sénat. Elle demande à ce que l’attestation soit obligatoire et qu’elle puisse être contrôlée et verbalisée à hauteur de 135 euros, comme pour les attestations dérogatoires de sortie.