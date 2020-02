Voici le top 5 des métiers "écolos" qui recrutent en 2020

Sa mission principale est d'utiliser les outils financiers afin de financer des projets à impact, une tendance appelée "impact investing". Il s'agit des investissements effectués dans des entreprises avec l'intention de générer, en plus du rendement financier, un impact social et environnemental positif. Le gestionnaire conseille et mesure la rentabilité financière mais également l'impact positif généré au niveau social et environnemental.

Profil demandé : connaissance des critères Environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et très fort intérêt pour les marchés financiers et l'investissement d'impact, expérience terrain des projets sociaux et environnementaux. Mais également une bonne capacité analytique, de la ténacité.