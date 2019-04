"Votre job pourrait-il être effectué par des robots" ? Six Français sur 10 le pensent… mais ne le souhaitent pas

Ainsi, 58 % des actifs français admettent que l’IA est apte à prendre en charge une part de leur travail, mais 55 % ne souhaiteraient confier aucune de leurs tâches à des algorithmes. A leurs yeux, l’être humain reste en effet difficilement remplaçable par une intelligence artificielle pour s’occuper de la gestion interne des entreprises, et encore plus quand une interaction avec un salarié est nécessaire. 71 % des Français estiment ainsi qu’un être humain est toujours plus à même de recruter des salariés compétents qu’une IA et 67 % déclarent que l’évaluation de la qualité du travail est davantage du ressort d’un être humain que d’une IA.





En outre, s’ils avaient le choix, ils seraient plus enclins à confier une part de leur travail actuel à des personnes plus qualifiées (67 %) ou moins qualifiées (64 %) qu’à une IA (58 %). Bref, si l'IA, à leurs yeux, apporte la modernité (pour 56% des répondants), cela ne signifie aucunement que ce soit plus rentable, efficace ou fiable.