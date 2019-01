Vous arrivez dans votre nouvelle entreprise : voici comment réussir votre période d’essai

Vous avez des doutes sur un logiciel ou une méthode de travail ? Demandez à votre manager ou à vos collègues ! Ce ne sera pas vu comme une incompétence, bien au contraire : posez des questions montre sa curiosité et son envie de réussir. Plus généralement, n’hésitez pas, aussi, à être force de proposition, à faire des recommandations. Votre regard neuf ne pourra qu’apporter du positif. A condition toutefois de faire preuve de modestie, et ne pas tout remettre en question !