Vous avez un trou dans votre CV ? Deux stratégies pour s'en sortir

"Quand c’est possible, la meilleure option reste d’assumer pleinement les éventuels trous dans votre curriculum vitae, et d’en extraire le positif", indique Robert-Half. Assumer, et valoriser cette période. Car ne pas avoir travaillé ne veut pas dire pour autant avoir été en inactivité complète. "Posez-vous et réfléchissez à ce que ces périodes sans emploi vous ont apporté, comment vous en avez tiré profit, et mettez en valeur cette expérience auprès des recruteurs." Ainsi, sur le CV, il convient de résumer les activités effectuées, qui peuvent être très variées : bénévolat, voyage, formation, projet de création d’entreprise. En face, listez les compétences acquises qu'a apportées chaque expérience.





Exemple : vous avez pris une année sabbatique pour voyager ? C’est très bien ! Vous pouvez mentionner l’apprentissage ou le perfectionnement d’une nouvelle langue, la découverte d’une autre culture, la participation à un projet humanitaire… Vous avez pris un congé parental ? C’est sans doute un des "trous" les plus classiques dans un parcours. D’après le cabinet, il faut totalement l’assumer, d’autant que cela peut avoir tendance à rassurer le recruteur : "Vos enfants ont dépassé le stade de la toute petite enfance, vous êtes désormais plus disponible pour reprendre une activité en vous donnant à 100 %". Sans parler des "soft skills" que vous pouvez avancer dans votre CV : sens de l’organisation et de la planification, gestion du stress. Autre cas, vous avez tenté de faire une réorientation professionnelle, suivi des formations ou participé à des conférences spécialisées ? Vous mettrez en valeur votre "soif d’apprendre" et l’implication que vous mettez dans ces projets".