Vous n'avez plus d'activité ? Les agriculteurs ont besoin de 200 000 personnes

Le mot d’ordre est à la mobilisation des bonnes volontés. Ce mardi, le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a ainsi lancé "un appel à l'armée de l'ombre des hommes et des femmes" qui "n'ont plus d'activité" en raison de la crise du coronavirus, "à rejoindre la grande armée de l'agriculture française", en quête de main-d'oeuvre.

A la base de la chaîne de consommation, il y a les agriculteurs. Et ils ont besoin de bras. En effet, la crise du coronavirus, et la fermeture des frontières, qui a ôté la possibilité à la main d’œuvre étrangère de venir, pourraient mettre le secteur en difficulté, à l’approche d’une période cruciale : celle des récoltes.

"Il faut produire pour nourrir les Français", a-t-il encore clamé en évoquant "un acte citoyen, civil". Selon le ministre de l'Agriculture, les volontaires "seront salariés par les agriculteurs et on regardera comment les choses pourront se faire".

"Je lance un grand appel aux femmes et aux hommes qui ne travaillent pas, qui sont confinés chez eux, qui sont serveur dans un restaurant, hôtesse d'accueil dans un hôtel, coiffeur de mon quartier, qui n'ont plus d'activité... Et je leur dis de rejoindre la grande armée de l'agriculture française, ceux qui vont nous permettre de nous nourrir de façon propre, saine", a-t-il déclaré.

La présidente du syndicat agricole majoritaire FNSEA, Christiane Lambert, a confirmé sur RTL que le secteur avait besoin de "200.000 personnes sur les trois mois qui viennent". "Il y avait auparavant des étrangers qui venaient pour cueillir dans les exploitations, ils ne peuvent plus venir mais c'est une nécessité pour les agriculteurs" de récolter la production. "Nous pouvons mettre en place les mesures de sécurité et de distance", insiste la présidente de la FNSEA.

La fédération a d'ailleurs elle aussi lancé un appel à mobilisation. "L'urgence est d’assurer la continuité de l’activité économique du pays", écrit le syndicat dans un communiqué. "Nourrir, nettoyer, soigner ses animaux sont des tâches quotidiennes, voire biquotidiennes, pour les éleveurs. Le printemps accélère la croissance de la végétation et le besoin d’intervention dans les champs, vergers, maraîchages, pépinières, pour semer, fertiliser, traiter, tailler et… récolter les produits primeurs tant attendus par les consommateurs : fraises, asperges, radis, salades, navets…" Les agriculteurs sont au "rendez-vous de l’effort national", poursuit la FNSEA, "et mettent sur la table des Français des produits frais au quotidien, sans risque de rupture." Et alors que l'on parle davantage de pénuries de pâtes, la fédération insiste sur la nécessité d'"enchanter l’alimentation avec les produits de saison" : "C’est même salutaire pour les agriculteurs qui ont perdu les débouchés vers les restaurants et cantines !"

Un site a notamment été lancé en partenariat avec Pôle emploi, desbraspourtonassiette.wizi.farm où les volontaires peuvent se faire connaître, tout comme les agriculteurs qui ont des besoins peuvent se signaler. "Vous avez du temps libre et vous êtes prêt à aider ? Pour quelques heures ou plus, au champ, au verger ou sur l'exploitation... Pas besoin d'un bac+5, vos deux bras suffisent !", précise ainsi le site. Il suffit de s’y inscrire, de renseigner les compétences pour lesquelles vous pouvez aider, comme par exemple la récolte manuelle de légumes..., et le profil sera proposé automatiquement aux agriculteurs.