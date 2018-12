Vous travaillez à Paris : voici pourquoi vous pourriez être amené à partir en banlieue

Mais cette décentralisation se double d’un phénomène plus inquiétant : les secteurs établis, les plus recherchés (Paris, le secteur des Affaires de l’Ouest et La Défense) connaissent, à l’inverse, une activité en recul depuis six mois. A Paris intra-muros, la construction de bureaux enregistre par exemple un net recul de 15 % sur les 6 derniers mois, 25% sur un an. Le taux de vacance des bureaux atteint d’ailleurs son plus bas niveau. A côté, le secteur des Affaires de l’Ouest et La Défense constatent également une activité en recul (- 10 et - 3%), même si l’Ouest parisien, dans son ensemble, continue de concentrer la majorité (52 %) de la production neuve du Grand Paris.