5 choses à savoir sur Geoffroy Roux de Bézieux, le nouveau patron du Medef

Geoffroy Roux de Bézieux est un grand amateur de sports. Ancien rugbyman, son nez cassé rappelle aussi sa passion pour la boxe. Mais il a aussi un goût immodéré pour le tennis, le vélo, la natation, ou encore la course à pied... Depuis onze ans, il pratique le triathlon, une discipline où l'on doit enchaîner une épreuve de natation, de cyclisme puis de course à pied. "Ces épreuves qui nécessitent capacités techniques et force mentale m’ont séduit", déclarait-il en 2014 dans Paris Match.