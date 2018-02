Air France : 10 syndicats appellent à la grève le 22 février, en pleine vacances scolaires

Les vacances risquent d’être compliquées pour certains. Les personnels d’Air France, pilotes, hôtesses et stewards, et agents au sol ont appelé à une grève massive le jeudi 22 février prochain, alors que les zones A et C seront en vacances.





Ce sont au total dix syndicats du groupe -trois syndicats de pilotes (SNPL, Spaf et Alter), deux d'hôtesses et stewards (SNPNC et Unsa-PNC) et cinq organisations au sol (CGT, FO, SUD, CFTC et SNGAF), qui cherchent à mobiliser et réclament une augmentation générale de 6 % en 2018 "au titre de l'inflation perdue" depuis six ans.