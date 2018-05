Aries Partners : pour améliorer le bien-être dans les entreprises

Conseiller et accompagner les entreprises dans la création et le développement d’offres, d’animations et de services innovants pour répondre à une demande croissante de bien-être ? C'est l'objectif de Aries Partners et de sa fondatrice, Emmanuelle Oudéa. Aujourd'hui plus d'un salarié sur deux (58%) considère que le temps consacré à une activité autour du bien-être lui manque. C'est là qu'intervient Aries Partners ! Selon la start-up créée en 2017, c'est à la charge des entreprises d'entendre le message de leurs collaborateurs et d'ancrer durablement cette notion au travail. La société propose donc différentes activités à la carte notamment du sport mais aussi de la méditation, des séances de massage, etc.





Elle, Cosmopolitain, Carrefour, Franprix ou encore le groupe Barrière ont déjà fait appel à ses services. LCI a rencontré Emmanuelle Oudéa en "B2B" pour s'intéresser à cette entrepreneuse de demain, adepte des réseaux sociaux et d'un nouveau "style" de management au bureau.