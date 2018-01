Bénéfices, risques... quelques enseignements sur le télétravail par ceux qui le pratiquent

Un quart des salariés (d'entreprises du secteur privé d'au moins 10 salariés) sont concernés par le télétravail. A peine 6% travaillent à distance de façon contractuelle alors que 19% le font de façon informelle sans avenant à leur contrat de travail. Les postes les plus concernés sont ceux des secteurs de l'information et de la communication (16% contractuellement, 37% de manière informelle) et des services (11% et 31%). Les cadres sont surreprésentés (17% et 42%).