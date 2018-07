C’est le moment de postuler, l’embauche des cadres est au plus haut

La raison de ce réveil ? Les entreprises invoquent le remplacement des départs (surtout dans le médico-social, la banque-assurance, l’industrie, le commerce-transport et la construction), qu’il s’agisse du turn-over ou de départs à la retraite. Mais aussi le développement de l’activité (surtout dans l’informatique et l’ingénierie-recherche et développement) ainsi que la réorganisation interne.