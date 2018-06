Circulation interrompue dans le tunnel sous la Manche en raison d'une panne électrique

"Je suis partie de Paris à 9h15. Nous n'étions pas encore rentrés sous le tunnel mais nous sommes arrêtés en rase campagne pas très loin de Calais depuis près d'une heure. On a eu une annonce sur le fait qu'il n'y aurait apparemment plus d'électricité dans la moitié du tunnel", a témoigné une voyageuse bloquée dans son train en fin de matinée. "Nous nous excusons auprès des passagers qui voyagent entre la Grande-Bretagne et le continent aujourd'hui. En raison d'un problème d'alimentation électrique dans l'Eurotunnel, nos services sont actuellement arrêtés à l'entrée de l'Eurotunnel", indique depuis 11H00 le compte Twitter d'Eurostar en anglais.