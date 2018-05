Crise à Air France : le coup de poker raté de Jean-Marc Janaillac

Avant d'embarquer dans cette galère, il y a deux ans, "JMJ" présidait confortablement Transdev, une filiale de Veolia et de la Caisse des dépôts, spécialisée dans la gestion des services publics de transports. Une entreprise qu'il a redressée en près de quatre ans. Un an après son arrivée, en 2013, le groupe affichait ainsi des bénéfices pour la première fois depuis sa fusion avec Veolia Transports en 2011. Deux ans après, le bénéfice avait plus que triplé.





Diplômé de HEC et ancien élève de l'ENA, Jean-Marc Janaillac est issu de la même promotion Voltaire que François Hollande. Il a été directeur général du Service français du tourisme à New York entre 1984 et 1987. Il a également exercé des fonctions à la direction générale au sein du groupe de tourisme Maeva (2000-2002) et de la défunte compagnie aérienne AOM (1997-2000). Il a été, en outre, administrateur du groupe Air France de 1989 à 1994. En 2004, Jean-Marc Janaillac avait été nommé directeur général du développement de la RATP, avant de devenir président du directoire de RATP Dev en 2010, dont il a fortement développé l'activité.





Son mandat à la tête d'Air France devait courir jusqu'à l'Assemblée générale du groupe, en 2019. Il convoquera le conseil d'administration le 9 mai pour remettre sa démission formellement, selon un communiqué de la compagnie.