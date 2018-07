Croissance, recrutement, expansion à l'international : les cadres français optimistes pour l'année à venir

Ils voient (enfin) l’avenir d’un très bon œil. Les patrons des petites et moyennes entreprises (PME, 10 à 249 employés) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI, 250 à 4999 salariés) de l’Hexagone n’ont jamais été aussi confiants. L’immense majorité d’entre eux (93%) s’attendent à voir leur chiffre d’affaires augmenter de plus de 6% dans les douze prochains mois, selon le baromètre EY de la croissance 2018 en France publié ce lundi 9 juillet 2018. Pour mesurer leur état d’esprit, le cabinet d’audit a interrogé 103 cadres dirigeants entre le 15 janvier et le 31 mars. Ceux-ci affichent un tel optimisme que près d'un tiers (31%) anticipe un bond d’au moins 11% de leur activité.





Pour soutenir ce regain de vitalité, 40% ont l’intention de recruter à temps plein au cours de l’année. Ils se montrent ainsi bien plus optimistes qu’un an plus tôt (+18 points par rapport à 2017). Tout aussi encourageant, la proportion d’entreprises voulant réduire ses effectifs est désormais nulle alors qu’elle était de 17% en 2017. Concernant ceux qui viendront grossir leurs rangs, la moitié des dirigeants souhaitent davantage de diversité dans leurs recrutements.