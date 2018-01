Duralex : on sait enfin ce que signifient les numéros au fond des verres de cantine...

Avant même le début du repas, le rituel était immuable. Jeter un oeil au fond du verre de cantine, lire le chiffre et proclamer un âge imaginaire. "J'ai 2 ans", "j'ai 43 ans"... à l'école , ce petit jeu est toujours pratiqué par des millions d'élèves. Et cela dure depuis 1946 et l'invention de ce verre "gigogne" après que la marque Duralex a été rachetée par Saint-Gobain.





Mais à quoi correspondent ces chiffres qui ne dépassent pas le chiffre 50 ?





Il ne doivent rien au hasard. Bien au contraire (voir la vidéo ci dessus). Il s'agit du chiffres du moule qui a fabriqué l'un des 90 millions de verre conçus chaque année dans l'usine Duralex de La Chapelle Saint-Mesmin près d'Orléans. 100 verres sont pressés à la minute. L'usine, qui continue d'écouler ses "verres de cantine" par millions vient d'investir 12 millions d'euros pour améliorer la qualité de sa production très largement tournée vers l'exportation.