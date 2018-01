E-réputation : vous voulez changer de job, voici comment vous mettre en valeur

LCI : Alors, quelle stratégie adopter pour se mettre en valeur sur Google ?

Ludovic Broyer : Il faut avoir la main sur un maximum de résultats de recherche. Il convient alors d'occuper l'espace en réservant un nom de domaine à votre nom ou au nom de votre entreprise si vous êtes indépendant, en écrivant des commentaires signés de votre véritable nom sur des articles de sites d'information traitant de votre domaine d'expertise. Sans oublier, si ce n'est déjà fait, de créer un blog, une page Facebook ainsi qu'un compte sur Twitter, Instagram et Snapchat. Même si vous les alimentez peu dans un premier temps car le but consiste avant tout à occuper les premiers résultats de recherche avec des données que vous maîtrisez.

LCI : Qu'est-ce qui pourrait refroidir un recruteur ?

Ludovic Broyer : Vous devez faire en sorte que le recruteur n'ait pas de doute sur vous. Un conseil donc : préoccupez-vous, au moins une fois, de tout ce qui est disponible à votre sujet. Autrement dit, vérifiez sur les réseaux sociaux et les blogs quelles sont les données et les photos présentes. Certains logiciels, comme Osculteo développé par iProtego par exemple, permettent de faire un diagnostic gratuitement. Si des informations obsolètes, inintéressantes ou incohérentes remontent, mettez-y de l'ordre. Vous pouvez corriger vous-même de nombreux éléments ou modifier les paramètres pour limiter l'accès. Quelques photos de soirées arrosées ne posent pas un gros problème : vous devez rester vous-même, ni plus ni moins que dans la vraie vie.