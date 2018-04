B2B - Digitaliser le recrutement grâce à la vidéo, l'objectif d'Easyrecrue

Détecter les meilleurs profils, optimiser les processus de présélection et digitaliser les recrutements, c'est l'ambition d'Easyrecrue et de son fondateur Mickaël Cabrol. La société a été le précurseur en France du concept d'entretien en vidéo différée, à destination des professionnels du recrutement. Aujourd’hui, l’entreprise qui est implantée dans sept pays en Europe, revendique 8000 utilisateurs issus des ressources humaines, 150.000 candidats et 400 clients au sein de l’Union européenne. Norauto, Accor Hotels, Axa, Véolia ou encore Heineken ont déjà fait appel à ses services.





LCI a rencontré Mickaël Cabrol en "B2B" pour s'intéresser à cet entrepreneur qui veut faire évoluer le monde du travail, adepte des réseaux sociaux et d'un nouveau style de management au bureau.