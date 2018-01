LinkedIn n'a pas tué les chasseurs de tête : zoom sur un métier qui a toujours la cote

INTERVIEW - Ni imperméable ni loupe : et non, le chasseur de tête moderne n'a pas grand chose à voir avec l'image romanesque du détective. L'un d'eux, travaillant au sein d'un cabinet de recrutement, nous décrit son activité, à l'ère du numérique. Il nous explique comment il s'y prend pour trouver et convaincre les bons candidats.