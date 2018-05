Expériences, diplômes, loisirs, photo : comment bien mettre à jour son CV ?

Vous l'aurez compris, vous êtes donc obligé de faire des choix pour aller à l'essentiel. Voici différents éléments qui permettent au recruteur de savoir si votre profil peut être transposable sur le poste à pourvoir.

• Le titre général

Pour apporter de la clarté à votre CV, vous pouvez y faire figurer un titre. "Indiquez alors le poste que vous visez et pour lequel vous avez une expérience à faire valoir", conseille Freddy Amon. Il convient également de mettre en exergue la société dans laquelle vous travaillez en décrivant brièvement son activité si elle n'est pas connue. Précisez aussi le métier que vous exercez, de façon concrète : "Responsable de production avec 100 personnes managées et telle ou telle mission" par exemple.

• Expérience concrète

Indiquez vos deux dernières expériences les plus significatives, en donnant des éléments parlants tels que les volumes de budgets traités ou le nombre de personnes encadrées par exemple. Insistez sur votre plus-value. "Outre le nombre de personnes managées, il est bienvenu de mentionner les missions réalisées ainsi que les projets transverses dans lesquels on s'est impliqué. Par exemple, un responsable de production manageant 100 à 150 personnes ayant mené des missions liées à l'amélioration continue - c'est à dire destinées à optimiser les moyens de production pour améliorer l'efficacité des équipes et ainsi gagner en terme de coût de qualité et de délai - aura tout intérêt à le mentionner sur son CV", détaille Freddy Amon.

• Dates précises

Les dates de début et de fin de vos collaborations ou de vos postes successifs doivent être précises (années et mois). "Ne mentionner que 2015 par exemple, ne permet pas de savoir si la collaboration a duré deux semaines ou une année complète", souligne-t-il.

• Diplômes et formation

"Mentionnez vos diplômes les plus valorisants ainsi que les formations continues, surtout si vous évoluez dans un environnement technique où la formation est essentielle. Indiquez également les outils que vous maîtrisez sans toutefois en dire trop. Car notre objectif en tant que recruteur c'est que le candidat suscite l'intérêt sur son CV", indique Freddy Amon.

• Langues vivantes

Mettez en avant votre niveau en langue si cela est un atout pour vous. Si vous travaillez dans un environnement international, avec des échanges quotidiens en anglais ou autre, mettez-le en avant. Indiquez un score au TOEIC si vous l'avez récemment passé.