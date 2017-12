Bye-bye le RSI : ce qui attend les travailleurs indépendants à partir du 1er janvier

Créé en 2006, le régime social des indépendants (RSI) est un héritage de la fusion de trois caisses de protection sociale des chefs d’entreprise (caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes, assurance vieillesse des artisans et organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce). Depuis 2008, le RSI a instauré un interlocuteur social unique pour l’ensemble de la protection sociale. Jusqu'à ce 1er janvier, il assurait la couverture maladie des professions libérales, des artisans et commerçants, mais la retraite des deux dernières catégories seulement. L’organisme centralisait aussi toutes les cotisations des indépendants. Un système qui devait simplifier la vie des indépendants grâce à l’installation d’un guichet unique. Mais ce fut plutôt la situation inverse qui a prédominé.





Une caisse nationale et vingt-huit caisses régionales, ainsi que deux caisses de l’assurance maladie-maternité des professions libérales (Ile-de-France et régions) composaient le RSI. On estime à 6,6 millions le nombre de personnes qui y étaient rattachées, indépendants et ayants droit, les commerçants et artisans représentant la majeure partie des cotisants. Le système, géré par l’Etat et les travailleurs indépendants, était déficitaire, les cotisations versées restant inférieures aux prestations. A noter que le taux de cotisation des travailleurs indépendants était inférieur à celui des salariés.