Ils ont fait grandir leur entreprise : inspirez-vous de leurs méthodes

Ne partez pas du principe que tout se passera toujours à merveille avec votre associé. Un sujet à d'autant plus considérer si vous êtes en couple avec votre associé. "Nous avons prévu dès le départ un scénario à suivre en cas de séparation. Nous avons décidé avant le lancement que l'un des deux aurait 51% des parts et l'autre 49%", explique Charlotte Cadé, qui a cofondé Selency (d'abord sous le nom de Brocante Lab) avec son compagnon en 2014. La société en pleine croissance a levé 3 millions d'euros en 2016 pour embaucher et investir dans le marketing et la communication.





Les deux patrons de GuestToGuest ont pensé à désigner un tiers extérieur pour trancher en cas de désaccord profond. Des précautions qui, si elles ne sont pas prises, peuvent coûter cher, se souvient Mikaël Aubertin : "Nous avions fait toutes les erreurs au lancement, nous avions partagé le capital à 50/50 et n'avions pas prévu de pacte associés. Nous avons décidé de mettre fin à notre association au bout d'un an et demi. Et pour sortir de l'ornière, nous avons recouru à l'aide d'un médiateur. Finalement, j'ai racheté une partie du capital et mon associée est partie".