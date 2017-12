Incidents à la chaîne dans les gares parisiennes : le patron de la SNCF laisse son "mandat à la disposition du gouvernement"

Vieillissement des infrastructures et multiples travaux d’amélioration, les incidents étaient prévisibles depuis longtemps malgré la modernisation du réseau. "Cela n’excuse rien", admet le président du directoire de la SNCF. "Mais il faut savoir que ce chantier, c'est comme si vous cuisiniez pendant que votre électricien refait votre installation." Et d’ajouter : "Sur la voie, ça va mieux. Avec l'alimentation électrique et la signalisation, on attaque un sujet plus difficile. L'âge moyen du réseau commencera à baisser en 2025." Il se félicite, en revanche, de la poussée du trafic sur les Transilien et les RER, ou encore le lancement avec succès du TGV low cost Ouigo et des autocars Ouibus, qui continuent d’attirer de plus en plus de voyageurs.





Si aucun changement à la direction de la SNCF ne semble envisagé du côté du gouvernement, Guillaume Pepy se dit prêt à toutes les situations. "Mon mandat est à la disposition du gouvernement. Mon boulot, avec Patrick Jeantet, c'est de trouver des solutions. Le temps n'est pas aux états d'âme", rappelle-t-il.