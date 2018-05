La Grande Récré ferme 53 magasins en France

Le secteur du jouet est très concurrentiel, et la guerre entre spécialistes, généralistes et commerce en ligne fait rage. Le géant américain Toys'R'Us avait annoncé la fermeture de ses magasins aux Etats-Unis. Le groupe Ludendo a été fondé en 1977 par Maurice Grunberg, et compte parmi les grands du secteur en Europe, avec près de 400 magasins dans le monde, 2.500 collaborateurs directs et 100 franchisés. En 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaire sous enseignes de 460 millions d'euros.