Le top 10 des meilleures compagnies aériennes du monde

Chez Singapore airlines, les allers-retours en classe première / suite sont entre 500% et 700% plus chers qu'en classe économique. Si vous voulez visiter Singapour (qui a par ailleurs été élu meilleur aéroport du monde pour la cinquième fois d'affilée) au départ de Paris, en formule "suite" et, le mois prochain, il vous en coûtera entre 6000 et 7 000 euros.





Quand au plus long trajet bientôt proposé sans escale par la compagnie, à savoir New York - Singapour (18 heures et 45 minutes de vol), il faut actuellement compter entre 13.000 et 18.000 euros par personne pour le passer en version grand luxe.