Les compétitions de golf, un bon moyen de faire des affaires ?

Et Le Prieuré devrait en effet répondre aux attentes de ceux qui veulent faire des affaires. "On sent qu’il y a un intérêt de belles boîtes pour l’événement et on compte des représentants d’entités comme Daphni, Amaury Lab ou Econocom qui seront là pour trouver des startups prometteuses", se félicite-t-il. L’événement sert aussi à réseauter. Des fonds d’investissement (France Angels, IDinvest…), des profils de tous bords (conseillers fiscaux, cabinet de recrutement, ancien sportif, spécialiste…) et des start-up de tous horizons (IoT, mode, plateforme, crowdfunding…) seront présents, notamment pour la session My Pitch is Good qui va permettre à quatre-cinq start-up sélectionnées de venir présenter leur projet. "Ce sont tous des passionnés de golf ou des personnes qui veulent passer un bon moment dans un cadre agréable pour discuter. Pas forcément des personnes qui sont là pour lever des fonds", avance Fabrice Clément, pas peu fier de son pari. "Mais des start-up viennent aussi et surtout pour rencontrer un maximum de monde, faire du réseau, trouver des fonds, mais aussi prendre des conseils pour qu’on leur apporte du business incrémental via des relations."





La première édition a été couronnée de succès, aussi bien dans l’organisation que le relationnel, pour son initiateur. "On était tous un peu tendus car on ne savait pas ce que ça allait donner. A la fin de la journée, on était comme une bande de copains. Les vainqueurs qui ne se connaissaient pas avant ont fini par sauter comme des fous à l’annonce du résultat", se souvient-il. Il reconnaît que cela n’avait pas débouché sur une levée de fonds directe, mais l’objectif a été atteint pour certains : "L’une des start-up, Ledon.org, qui est venue pitcher s’est fait repérer par une agence qui accompagne des start-up et en fait leur promotion au niveau européen. Cette start-up a été sélectionnée pour être présentée à l’ancien président du Parlement européen. D’autres ont expliqué avoir fait du business plus tard grâce à des personnes rencontrées lors de la journée.