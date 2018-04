Wedding Planner, un métier lucratif en pleine expansion

Et la formule fonctionne pour celui qui se considère comme un homme d'affaires. "On se fait payer relativement bien", nous confie-t-il, admettant gagner des sommes à 5 chiffres pour des mariages qui souvent dépassent le demi-million d'euros. "On mérite notre rémunération. On travaille énormément pour les mariages, de 3 à 9 mois", se justifie-t-il.





Force est de constater aujourd'hui que la profession n'est pas tout à fait encadrée. "Chacun met ses tarifs comme il a envie", nous confie-t-on dans le milieu. La faute peut-être à "un amateurisme" que déplore dans certains cas la directrice des Têtes Chercheuses, Caroline Le Moigne-Hirel. Ses honoraires "ne sortent pas de nulle part". Ces derniers sont basés sur un volume d’horaires de travail prévisionnel. Et "si on a sous-estimé le temps de travail, c’est notre problème", assure-t-elle.





Dans une fourchette de prix large, sa formule premium-luxe est facturée entre 12.000 et 30.000 TTC pour des budgets de mariage compris entre 130.000 et 400.000 euros. À ce prix-là, une équipe de deux ou trois personnes prend en charge la production jusqu’au jour J inclus. Une évidence qui ne l'est pas chez tous les professionnels de ce secteur. On nous explique comment certains professionnels facturent, en plus, le jour du mariage sous forme de forfait. Des tarifs supplémentaires compris entre 850 et 1400 euros environ, la journée.