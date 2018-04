Mesurer en continu la qualité de vie au travail, la mission de Wittyfit

Détectez les causes de perte de qualité de vie au travail grâce à une démarche validée par des professionnels du monde de la santé ? C'est le pari de Wittyfit et de son cofondateur Thomas Cornet. Le but ? Éditer des logiciels spécialisés dans le bien-être au travail pour mesurer les attentes et les besoins des collaborateurs.





La plateforme, élaborée avec des chercheurs en médecine du travail et préventive au CHU de Clermont-Ferrand, s'appuie sur des indicateurs scientifiques autour de la satisfaction au travail, la nutrition, le sommeil, l’activité physique, le stress et le moral. Créée en 2014, la société compte parmi ses utilisateurs la Française Des Jeux, Thalès ou encore Botanic. LCI a rencontré Thomas Cornet en "B2B" pour s'intéresser à cet entrepreneur de demain, adepte des réseaux sociaux et d'un nouveau style de management au bureau.