Plus grand, connecté et recyclable : à quoi va ressembler le "TGV du futur" de la SNCF ?

Équipé du Wifi et de capteurs intelligents qui préviendront en cas de panne, le "TGV du futur" se veut "100% connecté" mais surtout "100% confortable". Un point sur lequel insiste particulièrement la SNCF, qui espère convaincre ses clients. D’après elle, "des aménagements intérieurs modernes avec des matériaux contemporains" doivent offrir "une ambiance plus chaleureuse", tandis que de nouvelles baies vitrées - plus larges de 10% - couplées à de nouveaux éclairages sont censés apporter "un meilleur confort lumineux". Les personnes handicapées pourront accéder à l'étage supérieur du TGV, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et les portes entre les wagons - et leur fameux bruit irritant - vont (enfin) également disparaître !