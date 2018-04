PODCAST – Lancer un business alors que tu fais l’ESCP et SciencesPo en même temps : rencontre avec Marc Fournier

RENCONTRE – Cet article est le neuvième rendez-vous dans le cadre de notre partenariat avec Génération Do It Yourself, le podcast qui décortique le succès des personnes qui ont fait le grand saut. Entrepreneurs, sportifs, artistes... GDIY vous propose sous forme d’interview en profondeur de comprendre leur mode de pensée, leur organisation ou encore leurs outils, et de vous proposer un véritable MBA des échecs et des succès de ces invités.