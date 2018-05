PODCAST - les clés de la réussite de Faber Novel, par Stéphane Distinguin

Doucement mais sûrement, Stéphane Distinguin fait son trou dans le digital Français. Depuis 2003 et la création de Faber Novel, il croit dans un modèle hybride entre le conseil en innovation et l’agence digitale. Entrepreneur dans l'âme, il lance en parallèle plusieurs entreprises comme Digitick ou BureauxÀPartager. Lui qui avait grandi dans une famille d’enseignants, n’avait pourtant rien à voir avec l’entreprenariat. C’est à l'âge de 13 ans, qu’il découvre le designer industriel et graphiste français Raymond Loewy qui lui inspire "l’envie d’entreprendre comme un designer".





Sa première expérience pro se passe en 1999. Année pendant laquelle il lance Cityrush.com, un site e-commerce de livraison à domicile. Le projet tient pendant 1 an et demi mais il ne réussit pas à le faire décoller. Après coup, il monte la première association des incubateurs en France, et rejoint Up&Up, un fonds d’investissements "early stage". C’est là qu'il acquiert ses premières notions. Il observe, teste et décide de lancer Faber Novel, en réponse à un besoin qui était de plus en plus présent sur le marché. "Les grandes entreprises avaient plus que jamais besoin de se transformer et l'argent pour le faire".

On est en 2003, les conditions étaient alors propices. La vulgarisation d’internet et l’effondrement des coûts rendaient de plus en plus facile le fait de proposer un produit ou une nouvelle offre. Stéphane se lance avec une promesse : "FABER" pour faire de grandes choses. Son modèle économique : du conseil, du service et un "excubateur" qui permet à l’entreprise de s’implanter en tant que partenaire crédible pour des personnes qui voulaient faire des choses qui n’existaient pas : “Regardez, si on sait le faire pour nous, on saura le faire pour vous”