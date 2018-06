PODCAST - SketchFab, rentrez dans l'univers de la 3D avec Alban Denoyel

"Un déjeuner plus tard, le projet qui s’appelait alors "ShowwebGL"’ et qui n’était qu’une simple interface permettant d’uploader un fichier 3D et de le publier en ligne, devient Sketchlab, une sorte de catalogue d'objets virtuels dédié aux créateurs, aux professionnels et aux amateurs. Le site a pour objectif de démocratiser les outils 3D et leur consommation et surtout de permettre que la 3D soit consommée comme telle et non pas en 2D.





Un véritable Youtube de la 3D. Après un mois, le site compte 1000 utilisateurs. Pas de doute, le besoin était bien réel. Les associés enchaînement les formations, se font des contacts, rencontrent des investisseurs et goûtent même à l'échec et aux déceptions qui font partie de l’aventure entrepreneuriale. Fin 2012, il lèvent 500 000 $ puis 2 millions en 2013 et 7 millions en 2015. Aujourd’hui plus que jamais et après 6 ans sans faire un euro de chiffre d'affaires, c’est le moment de vérité pour sketch Fab. Leur plan ? Rester concentrés sur la "market domination" tout en cherchant les meilleures solutions pour créer de la monétisation.