PODCAST - Ludovic Huraux : d'Attractive World à SHAPR, l'aventurier de la rencontre

En 2016, à l’âge de 24 ans et après être arrivé à bien scaler le projet, il prend la décision de tout quitter et de vendre Attractive World pour repartir à l’aventure. Avant même de revendre Attractive World, Ludovic travaillait déjà sur un autre projet depuis 2014. Il s’agit de SHAPR, une plateforme qui permet, à la manière de Tinder, de rencontrer de futurs clients, fournisseurs ou collaborateurs. Un peu trop impatient, il laisse son égo prendre le dessus. En 2015 et malgré les 3 millions de dollars levés, il rate son lancement. “L’ego peut te donner une énergie extrêmement forte pour entreprendre, mais ça peut aussi te faire perdre le sens des réalités.” Cette douche froide lui permet de se rendre compte qu’il est passé à côté des choses essentielles. Fort de ces apprentissages, Ludovic se relève avec une seule idée en tête, se concentrer sur SHAPR. Résultats : -> 2016 : 500 nouveaux inscrits/jr -> Fin 2017 : 2000-2500 nouveaux inscrits / jr -> 2018 : plus de 3000 nouveaux inscrits / jr + 100 000 inscrits sur Février (en 28 jours).





Aujourd’hui le projet connaît un énorme succès, notamment sur le marché américain, canadien et européen en France et en Angleterre. Et ce, avec une belle équipe de 30 collaborateurs et 16 et demi millions d’euros de levées. Et c’est loin d’être terminé. Ludovic se lance aussi dans la vidéo inspirationnelle avec - "conversations with people smarter than me". Bonne écoute à toutes et à tous !